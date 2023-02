Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz Herausforderungen wie steigende Kosten und hohe Inflation könnten Infrastrukturinvestitionen immer noch eine Absicherung gegen die Inflation darstellen und insbesondere in einem gedämpften wirtschaftlichen Umfeld eine interessante Anlagealternative darstellen, so die Analysten von Postbank Research.



Regierungen auf der ganzen Welt würden Anreize für Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in grüne Energie und Digitalisierung schaffen. In vielen Industrieländern sei die bestehende Infrastruktur in einem schlechten Zustand, und für ihre Verbesserung und ihren Ausbau seien erhebliche Investitionen erforderlich. Der Global Infrastructure Outlook, ein Bericht der Weltbank zum Ausblick für Infrastrukturinvestitionen, gehe davon aus, dass sich die Investitionen zwischen 2016 und 2040 auf fast 80 Billionen USD belaufen dürften, wobei die jährlichen Investitionen bis zum Ende des Zeitraums auf 4 Billionen USD ansteigen sollten. Der Kapitalbedarf für Infrastruktur könnte gegenüber dem derzeitigen Niveau von rund 3% des weltweiten BIP um etwa 0,5 Prozentpunkte steigen, so dass bis 2040 eine Investitionslücke von etwa 15 Billionen USD entstünde.



Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen grüne Energie und Digitalisierung, würden voraussichtlich weiter zunehmen. (27.02.2023/ac/a/m)



