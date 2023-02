DAX Performance Index - das verbirgt sich hinter dem Renditedreieck

Renditedreieck mit vielversprechenden Eindrücken

Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen

Im Vergleich zu gemischten Fonds gelten Aktien als äußerst renditestark. Das Renditedreieck liefert insbesondere Neuanlegern einen Anhaltspunkt und bietet einen leichten Einstieg in einen erstmaligen Aktienkauf. Zur Rendite über den Anlagezeitraum gesellen sich weiterhin Einkünfte aus Dividenden. Im Rahmen eines stufenweise aufgebauten Anlagemodells können diese Dividenden erneut in Aktien (beispielsweise aus dem Renditedreieck) investiert werden. Nicht selten lassen sich auf diese Weise hohe Renditen über Jahre und Jahrzehnte hinweg skalieren oder gar multiplizieren.



Ideen zur Verwendung hoher Renditen mit Aktien aus dem Renditedreieck

Da sich Aktien vor allem dann lohnen, wenn das darin gebundene Vermögen langfristig entbehrt werden kann, ist es sinnvoll, so früh wie möglich in das Geschäft mit den an Unternehmen teilhabenden Wertpapieren einzusteigen. Je frühzeitiger der Einstieg, desto höher ist üblicherweise die zu erwartende Rendite.



Daher empfiehlt es sich, Renditen aus Aktien für folgende Zwecke abzuschöpfen:



Altersvorsorge

Start in die berufliche Selbstständigkeit

Kauf eines Eigenheims

Pflegevorsorge für Angehörige

Gegenwirken bei höheren Lebenshaltungskosten aufgrund steigender Inflation

Bei einer durchdachten Auswahl des Wertpapiers und einer ausgezeichneten Performance lässt sich mit Aktien der ein oder andere persönliche Wunsch – wie z. B. ein schicker Stadtflitzer – auch mittelfristig erfüllen.



Vorgehensweise beim Kauf von Aktien aus dem Renditedreieck

Wer neu in Aktien investiert, ist gut damit beraten, sich an den leistungsstarken Aktien - wie im Renditedreieck dargestellt - zu orientieren. Dabei ist es hilfreich, stets im Hinterkopf zu behalten, ob Aktien für eine mittel- oder langfristige Anlagedauer gewünscht sind. Aktionäre, die schon heute wissen, dass die Aktie idealerweise über Jahrzehnte gehalten werden soll, können sich nach den dunkelgrünen Aktien aus dem Renditedreieck umsehen. Das Wertpapier soll eine vernünftige Rendite abwerfen, jedoch lediglich mittelfristig gehalten werden? Hierbei lohnt sich ein Blick auf die grünen Aktien, die im angegebenen 50-Jahres-Zeitraum spät gekauft und schließlich wieder früh verkauft wurden. Auch hier stellt das Renditedreieck Aktien mit einer ausgezeichneten Performance vor.



Aktien kaufen und den Überblick behalten

Anleger, die einmal auf den Geschmack gekommen sind, kaufen Aktien häufig in regelmäßigen Abständen. Um nicht den Überblick zu verlieren, ist es wichtig, sich einen persönlichen Aktiensparplan zu erarbeiten. Insbesondere für Einsteiger ist es empfehlenswert, sich zunächst mit kleinen Beträgen beim Aktienkauf auszuprobieren. So bleibt das bei Aktien grundsätzlich existente Risiko verhältnismäßig niedrig und ein etwaiger Fehlkauf lässt sich durch kurzfristige Anpassungen auf diese Weise leichter korrigieren.



Fazit

Aktien bieten grundlegend überzeugende Aussichten auf eine hohe Rendite und lassen dahingehend andere Anlageformen wie den Immobilien- oder Goldkauf weit hinter sich. Das Renditedreieck repräsentiert einen Leitfaden für die Auswahl renditestarker Aktien und ist für Einsteiger sowie erfahrene Anleger ein wichtiges Tool. (17.02.2023/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Beim sinn- und planvollen Anlegen von Kapital ist eine hohe Rendite meist oberstes Gebot. Hierbei können Anleger anhand persönlicher Präferenzen verschiedene Strategien verfolgen. Ob Value-, Growth-, Index- oder Buy-and-hold-Strategie: Die Höhe des Renditeertrags ist zur Bewertung der Attraktivität einer Geldanlage mit deren Laufzeit ins Verhältnis zu setzen. Das Renditedreieck erweist sich dabei als ausgesprochen vorteilhaft. Was steckt genau dahinter und welche Chancen schlummern für Anleger im Renditedreieck? Wie das Renditedreieck zu lesen ist und welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen, stellt dieser Beitrag vor.Das Renditedreieck fasst die Entwicklung des DAX – einem globalen Index von Aktien – über einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten zusammen und beleuchtet die Wertentwicklung der Aktien. Herausgegeben wird es vom Deutschen Aktieninstitut . Die Dauer der Aktienanlage und der Zeitpunkt des Kaufs variieren bei den im Renditedreieck jeweils dargestellten Werten. Um eine Einschätzung treffen zu können, wie erfolgreich die Kursentwicklung der Aktie war, wird sie im Dreieck in Prozent ausgegeben und farbig markiert. Dunkelgrüne Kursentwicklungen sind als außerordentlich erfolgreich zu lesen. Bei den roten Angaben stellten sich Verluste ein. Des Weiteren ist das Jahr des Kaufs und das des Verkaufs anhand der beiden Achsen ersichtlich.Auf den ersten Blick wird ersichtlich, wie erfolgreich sich der Großteil der Aktien über ein halbes Jahrhundert hinweg entwickelt hat. Das rückt die Aktie als geschätzte Anlageform auch heute noch in ein positives Licht. Des Weiteren ist zu erkennen, dass in aller Regel dann mit einer hohen Wertsteigerung zu rechnen ist, wenn Aktien über lange bis sehr lange Zeiträume gehalten werden. Jedoch können Aktionäre auch mit mittelfristigen Anlagen nennenswerte Gewinne erzielen.Die überwiegend hohe Rendite ist nicht das einzige Argument, mit welchem Aktien andere Anlagearten auf die hinteren Plätze verweisen. Gerade Aktionäre, die langfristig investieren wollen, sind am Kauf einer grundlegend stabil performenden Aktie interessiert. Ebenso können Kriterien wie Nachhaltigkeit, das Renommee eines ausgewählten Unternehmens oder dessen hohe Liquidität für Anleger von großem Interesse sein. Die umfangreiche Auswahl an Aktien macht es Neuaktionären und erfahrenen Anlegern leicht, zu den eigenen Vorstellungen einer solchen Anlage etwas Passendes zu finden.