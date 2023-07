Preisauftrieb komme dagegen von der Angebotsseite. Vor einer Woche hätten die großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot weiter eingeschränkt. Die Anführer des Ölverbunds OPEC+ wollten damit gegen die schwache Preisentwicklung vorgehen. Frühere Kürzungen hätten aber nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, die Ölpreise seien nicht nachhaltig gestiegen.



Aus charttechnischer Sicht befinde sich Öl der Nordseesorte Brent im Niemandsland. Zwar habe sich im Bereich zwischen der 70- und 72-USD-Marke eine starke Unterstützungszone ausgebildet. Allerdings hätten die Bullen die 80-USD-Marke bisher nicht nachhaltig zurückerobern können, weshalb der Kurs vorerst in einer Range zwischen dem Jahrestief bei 70,17 USD und dem Juni-Hoch bei 78,68 USD gefangen bleiben dürfte.



Die Ölpreise seien mittlerweile bullishen und bearishen News gefangen. Einerseits würden die OPEC-Staaten durch Förderungskürzungen das Angebot verringern. Aber andererseits würden die schwachen Daten aus China auf eine schwächere Konjunktur und damit geringere Nachfrage hindeuten. Erst ein Ausbruch über die 80-USD-Marke bzw. unter die 70-USD-Marke würde die Seitwärtsphase beenden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise seien mit einem Minus in die neue Handelswoche gestartet, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar hätten die Preise in der vorangegangenen Woche aufgrund von Förderungskürzungen seitens verschiedener OPEC-Staaten um mehr als 4% angezogen. Die jüngsten Inflationsdaten aus China am Montagmorgen hätten die Preise allerdings belastet.