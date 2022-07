Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) verzeichnete in Q2 die schlechteste Quartalsperformance seit dem Höhepunkt der Pandemie-Sorgen in Q1 2020 und das negativste H1-Ergebnis seit 1970, so Märkte-Monitor von Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickIn den nächsten Wochen dürften die Unternehmensgewinne im Fokus der Anleger stehen, denn mit den US-Großbanken nehme die Q2-Berichtssaison ab nächster Woche deutlich Fahrt auf. Vor dem Hintergrund der erhöhten Inflation und der sich bereits eintrübenden Konjunktur seien Enttäuschungen vorprogrammiert. Heute seien die US-Märkte aufgrund des Unabhängigkeitstages geschlossen. Morgen würden der Caixin-Service-Einkaufsmanagerindex (PMI, Juni) für China, die französische Industrieproduktion (Mai), der Service-PMI (Juni) für die Eurozone sowie die US-Auftragseingänge (Mai) veröffentlicht. Am Mittwoch würden die deutschen Auftragseingänge (Mai) und der ISM-Service-PMI (Juni) folgen. Am Donnerstag würden die deutschen Industrieproduktionsdaten (Mai) und am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten (Juni) bekannt gegeben. Nächste Woche stünden der deutsche ZEW-Index (Juli) sowie das Verbrauchervertrauen (Juli), die Einzelhandelsumsätze (Juni) und die Inflationsdaten (Juni) für die USA an. (04.07.2022/ac/a/m)