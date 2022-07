Und auch der gestrige Auftakt der US-Berichtsaison könne aufgrund der enttäuschend aufgenommenen Ergebnisse der Großbanken JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) sowie Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) (zumindest vorerst) als missglückt bezeichnet werden. Heute setze sich der Zahlenreigen der Finanzinstitute mit Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und auch BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) weiter fort, wodurch sich im Anschluss ein genaueres Bild über den Berichtssaison-Auftakt in den USA ergeben werde.



In diesem wenig erfreulichen Sentiment seien die europäischen Aktienindices klar in Richtung Süden gewandert, wobei auch die schwache Eröffnung an der Wall Street zusätzlichen Gegenwind verursacht habe. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Minus von knapp 1,9% deutlich tiefer beendet, während das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von fast 1,7% etwas weniger Federn habe lassen müssen. Die Regierungskrise in Italien habe gestern mit einem Abschlag von 3,4% auch ihren Tribut an der Mailänder Börse gefordert, wohingegen sich der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Rückgang von 1,4% klar besser habe halten können.



Jenseits des Atlantiks habe der schwache Berichtsaison-Auftakt insbesondere auf den Standardwerten gelastet, weshalb die Wall Street ihren Handelsbeginn ebenfalls im tiefroten Terrain gestartet sei. Anders als in Europa hätten die US-Börsen ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf aber wieder deutlich einzugrenzen vermocht. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048/ WKN: 969420) zum Schluss einen Kursrückgang von knapp 0,5% ausgewiesen, während sich der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kursrücksetzer von lediglich 0,3% klar besser gehalten habe. Am besten hätten sich die ansonsten sehr zinssensitiven Tech-Werte aus der Affäre ziehen können, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke sogar mit einem Kursplus von etwas mehr als 0,3% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise aufgrund der erneut zugenommenen Konjunktursorgen ihre Korrektur weiter fortgesetzt. Aktuell pendele der Preis für die Sorte Brent knapp um die Marke von USD 100 je Fass. Gold sei trotz des schwachen Sentiments gestern nicht gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.710 je Feinunze. Der US-Dollar habe hingegen - getragen von steigenden Marktzinsen und Zinserhöhungsfantasie - beim Wechselkurs zum Euro weiter zulegen und zumindest zeitweise die Parität durchbrechen können. Aktuell werde der "Greenback" mit der dritten Nachkommastelle wieder marginalst über der Paritätsmarke gehandelt. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" habe sich gestern erfolgreich gegen das schwache Sentiment stemmen können und notiere aktuell rund um die Marke von USD 20.500.

Die asiatischen Märkte würden sich heute gemischt präsentieren: Während chinesische Aktien aufgrund der wirtschaftlichen Schrumpfung in Q2 (-2,6%) sowie der deutlichen Verlangsamung im Jahresvergleich (+0,4%) heute Morgen zur Schwäche neigen würden, würden japanische Aktien aktuell kaum verändert notieren. Klar im Plus hingegen würden sich die Indices aus Taiwan und Südkorea befinden. (15.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern hatte das Dreiergespann bestehend aus Inflations-, Zins- und Rezessionsängsten die internationalen Börsen wieder einmal fest im Griff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA hätten die Erzeugerpreise für Juni mit einem Anstieg von 11,3% im Jahresvergleich nicht nur erneut einen Rekordwert aufgewiesen, sondern hätten auch noch klar über den Erwartungen in Höhe von 10,7% gelegen. Die damit einhergehende Sorge, dass die Notenbanken weiterhin ein aggressives Vorgehen bei der Inflationsbekämpfung an den Tag legen würden, habe die Rezessionssorgenfalten der Marktteilnehmer aufs Neue sprießen lassen. Immerhin sei die Wahrscheinlichkeit eines 75 Basispunkte Zinsschritts der FED mit den jüngsten Daten massiv angewachsen, wobei einzelne Stimmen bereits einen 100 Basispunkte Zinsschritt fordern würden. Dementsprechend sei die Zinskurve in den USA auch klar invers geblieben. Aber auch der Umstand, dass die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für den Euroraum leicht auf 2,6% für 2022 gesenkt habe und sich Italien mit der von Staatspräsident Sergio Mattarella nicht angenommenen Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Mario Draghi in einer handfesten Regierungskrise befinde, habe die Bullen offensichtlich nicht aufs Börsenparkett stürmen lassen. Zudem schwebe über Europa der ungewisse Ausgang der Gaskrise drohend über den Märkten.