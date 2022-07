Mit dem erneuten Anstieg sei die Inflation auf den höchsten Stand seit November 1981 geklettert. Vor allem Materialengpässe und höhere Energiekosten würden für den kräftigen Preisauftrieb sorgen. Das dürfte die FED unter Zugzwang setzen, die Zinsen weiter anzuheben. Auf der Juni-Sitzung sei bereits eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent beschlossen worden. Zudem wolle sie den Weg der Anhebungen konsequent fortsetzen, um die Inflation in den Griff zu bekommen.



An der Börse komme das natürlich nicht gut an. Höhere Zinsen würden Kredite sowie Investitionen verteuern und würden alternative Anlagen wie Anleihen gegenüber Aktien in einem besseren Licht erscheinen lassen. Zudem würden die hohen Kosten wegen der Inflation ohnehin bereits auf die Unternehmensgewinne drücken. Eine Rezession scheine auch angesichts der globalen Gaskrise bereits ausgemachte Sache.



Die Inflation bleibe hoch, das sorge für weitere Rücksetzer bei den großen Indices. Auch in den kommenden Tagen dürfte die Volatilität sehr hoch sein. (13.07.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aus den USA trifft die Märkte am Mittwoch der nächste Inflations-Schock, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Juni hätten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent verteuert - erwartet seien lediglich 8,8 Prozent gewesen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehe angesichts der damit verbundenen Rezessionsangst in der Folge blitzartig auf Talfahrt und verliere rund 150 Punkte.