Für den Goldpreis seien fallende Zinsen ein Vorteil. Der Grund: Da Gold keine Renditen jenseits der Kursentwicklung abwerfe, würden sinkende Kapitalmarktzinsen seine Attraktivität heben. Noch sei aber nicht abzusehen, ob die US-Notenbank eine derart aggressive Lockerung betreibe. Die jüngsten Zinsprognosen der FED-Mitglieder hätten lediglich drei Zinssenkungen in 2024 signalisiert.



Gold-Ausblick: Markante Hürde bremse



Bis das 2%-Ziel der FED erreicht sei, könne es noch ein holpriger Weg werden. Angesichts der hohen Erwartungen sollten Händler Rückschläge beim Goldpreis einkalkulieren. Trotz der jüngsten Preisschwankungen habe sich der Goldpreis seit dem 13. Dezember über der Marke von 2.000 Dollar pro Unze gehalten. Um nach oben auszubrechen, müsse die Gold-Händler den Preis jedoch über eine wichtige charttechnische Marke hieven.



Kurzfristig bremse der Bereich um 2.064 USD. Ein Anstieg darüber dürfte den Goldpreis an die markante Widerstandszone von 2.078 bis 2.088 USD bringen. Aber erst ein nachhaltiger Sprung über die Hürde würde zusätzliches Aufwärtspotenzial in Richtung des Dezember-Hochs freisetzen. Auf der Unterseite stehe die 50-Tage-Linie (aktuell bei 2.017 USD) im Fokus, diese habe zuletzt mehrfach als Unterstützung gedient. Bei einem Bruch der Haltezone im Bereich von 2.017/2.007 USD würde sich hingegen das positive Chartbild eintrüben. (15.01.2024/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis steigt am Montagvormittag bis an die Marke von 2.058 US-Dollar, so die Experten von XTB.Gestützt von der Aussicht auf baldige Zinssenkungen der FED sowie den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten halte sich der Goldpreis auf hohem Niveau. Schwächer als erwartete Daten zu den US-Erzeugerpreisen am Freitag hätten die Erwartungen einer baldigen Lockerung der Geldpolitik durch die FED verstärkt. In der Folge sei die Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen wieder unter die Marke von 4% gesunken, was der Nachfrage nach dem zinslosen Gold zugutegekommen sei. Zudem treibe die Unsicherheit im Nahen Osten, die durch die Luftangriffe der USA und dem Vereinigten Königreich auf die Huthi-Rebellen zugenommen habe, die Anleger in die Krisenwährung.Zinshoffnung treibe den GoldpreisAußerdem seien die Vormonatsdaten nach unten revidiert worden, was auf eine begrenzte Inflation auf Großhandelsebene hindeute. Der PPI-Bericht zeige also einige deflationäre Anzeichen. Folglich steige die Erwartung, dass die FED schon im März die Zinsen senke. Wie die Fed Fund Futures zeigen würden, würden die Marktteilnehmer damit rechnen, dass es auf jeder FED-Sitzung ab März zu einer Zinssenkung komme - insgesamt also sieben Senkungen in diesem Jahr.