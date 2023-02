Angesichts dieser globalen Krise habe sich die deutsche Wirtschaft ganz gut geschlagen, zumal die düsteren Prognosen sich nicht bewahrheitet hätten. Die aktuelle Revision des Wirtschaftswachstums im Schlussquartal 2022 von -0,2% auf -0,4% zeige zwar, dass die hohen Preissteigerungen Konsum und Investitionen stärker zugesetzt hätten, als zunächst angenommen.



Ebenso würden die von der BASF angekündigten Produktionsschließungen für den Standort Deutschland nichts Gutes verheißen. Demgegenüber sei aber der ifo Geschäftsklimaindex vier Mal in Folge gestiegen, was in der Vergangenheit stets eine gute Indikation für eine anziehende Wirtschaftsaktivität geliefert habe. Schließlich falle die laufende Unternehmensberichterstattung gar nicht so schlecht aus und biete den Aktienmärkten Unterstützung.



In der ablaufenden Handelswoche seien es Zinssorgen gewesen, die US-amerikanische und japanische Aktien stärker ausgebremst hätten. So sei die japanische Inflation über 4% gesprungen, was Spekulationen um eine Kehrtwende der Geldpolitik ausgelöst habe. In den USA seien die Wirtschaftsdaten einfach zu solide, um den recht hartnäckigen Erwartungen auf Zinssenkungen noch in diesem Jahr Nahrung zu geben.



Allerdings habe das jüngste FOMC-Protokoll auch keine zusätzliche Zinsfantasie geweckt, was angesichts zunehmender Befürworter von Zinsschritten mit 50 Basispunkten im Gremium ebenso verwundere. Die Rentenmärkte dies- und jenseits des Atlantiks würden sich im Wochenvergleich jedenfalls recht stabil zeigen.



Mit Blick auf die Berichtswoche dürfte sich an den fundamentalen Rahmenbedingungen wenig ändern. Die Einkaufsmanagerindices aus Deutschland, Europa, den USA und China sollten im Februar keine größeren Überraschungen bringen: Solide im Dienstleistungssektor und einigermaßen stabil im Verarbeitenden Gewerbe. Das reiche nicht für neuerliche Zinsfantasie. Spannender dürften die Verbraucherpreise im Februar in Deutschland sowie Europa sein. (24.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Jahr nach Kriegsbeginn wäre es an der Zeit für eine Standortbestimmung, so die Analysten der Helaba.Doch vieles bleibe unbestimmt, obwohl Bundeskanzler Scholz schon vor einem Jahr die oft zitierte Zeitenwende ausgerufen habe. Sicher sei, dass der russische Angriffskrieg weitergehen werde. Chinas halbherziger 12-Punkte Plan für einen Frieden, der neben einem Waffenstillstand die Aufhebung einseitiger Sanktionen fordere, dürfte daran nichts ändern. Ebenso sicher sei, dass sich die tektonische Verschiebung in der Geopolitik fortsetzen werde, in der sich eine Aufteilung der Welt in Blöcke ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg abzeichne.Doch was bedeute das für die Globalisierung sowie Produktionsprozesse, die schon während der Pandemie erhebliche Risse erhalten hätten? Wie werde dann vor allem das Verhältnis zwischen Deutschland und China aussehen und was bedeute das für die deutsche Wirtschaft, nachdem der propagierte "Wandel durch Handel" mit Russland gescheitert sei? Bis hier Antworten gegeben würden, würden mit der Zeitenwende verbundene Themen wie Inflation, Zinssorgen, Energiemangel sowie der Umbau der Wirtschaft das Geschehen an den Finanzmärkten bestimmen.