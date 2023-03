Mit 7,4% habe die Teuerungsrate im März 10 Basispunkte über den Prognosen der Volkswirte gelegen. Auch der Anstieg gegenüber dem Vormonat sei mit 0,8% 0,1 Prozentpunkte höher gewesen.



Offensichtlich hätten die meisten Anleger mit solchen Werten gerechnet, denn die erste Reaktion am Markt falle verhalten aus. Allerdings würden die Daten der EZB keinen Grund geben, die Zinsen schnell wieder zu senken.



Mit dem Sprung über 15.300 Punkte habe der DAX heute Morgen ein starkes Kaufsignal generiert. Allerdings habe der deutsche Leitindex auch mit einem Gap eröffnet, weshalb "Der Aktionär" vorerst auf eine neue Long-Position verzichtet habe. Ein Rücksetzer nach den deutschen Verbraucherpreisdaten sei denkbar und wäre eine willkommene Gelegenheit, in den DAX einzusteigen. (30.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im März seien in Deutschland die Verbraucherpreise um 7,4% gestiegen und damit etwas stärker als von den Ökonomen erwartet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Für die EZB sei dies durchaus ein weiteres Argument, länger an höheren Leitzinsen festzuhalten. Am Aktienmarkt würden die Daten jedoch kaum für Bewegung sorgen. In einer ersten Reaktion verliere der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein paar Punkte.