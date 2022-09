Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (30.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Covid-19 sei zwar medial nicht mehr so präsent, doch das Virus treibe weiter sein Unwesen. Und auch Impfstoffe und Medikamente zur Behandlung schwerer Verläufe würden nach wie vor gebraucht. InflaRx wolle seinen Wirkstoff Vilobelimab zur Therapie auf den Markt bringen. Ein wichtiger Meilenstein sei nun erreicht worden.Wie InflaRx am Donnerstag bekannt gegeben habe, habe das Unternehmen einen Antrag auf Notfallzulassung für das Medikament zur Behandlung von schwerkranken Covid-19-Patienten bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. InflaRx stütze sich hierbei auf Phase-3-Studiendaten, die vor Kurzem in der Fachpublikation "The Lancet Respiratory Medicine" erschienen seien.Zudem habe InflaRx von der FDA den "Fast-Track-Status" für Vilobelimab zur Behandlung schwerkranker, intubierter und mechanisch beatmeter Covid-19-Patienten erhalten, heiße es. Erteile die Behörde grünes Licht, werde die Substanz unter dem Markenname "Gohibic" zum Einsatz kommen. InflaRx-Chef Niels Riedemann bezeichne die Einreichung des Antrags auf Notfallzulassung als "spannenden Meilenstein".Der Ball liege nun bei der FDA. Generell handle es sich nach Ansicht des AKTIONÄR bei Vilobelimab um eine hochinteressante Substanz, die InflaRx auch in anderen Indikationen mit einem hohen medizinischen Bedarf entwickle. Da das Unternehmen aber nur Vilobelimab in späteren Entwicklungsphasen und kein zugelassenes Produkt am Markt hat, eignet sich die InflaRx-Aktie weiterhin nur für den äußerst risikobewussten Anleger als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link