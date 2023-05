Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (12.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Thüringer Biotech-Schmiede InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Hinter der deutschen Biotech-Schmiede würden bewegende Monate liegen. Anfang April habe InflaRx für Gohibic (Vilobelimab) zur Behandlung von schwerkranken Covid-19-Patienten eine Notfallzulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten können. Doch Anleger sollten auch die anderen Entwicklungen im Auge behalten.Noch generiere InflaRx mit Gohibic keine nennenswerten Umsätze. In den USA solle der Hoffnungsträger allerdings in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen. Wichtig bei InflaRx bleibe auch die weitere Finanzierung. Und die sei mehr als komfortabel: Per Ende März habe das Biotech-Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 72,3 Mio. Euro verfügt.Durch weitere Kapitalmaßnahmen im April (begünstigt durch den höheren Aktienkurs nach der FDA-Notfallzulassung für Gohibic) habe InflaRx weitere 53,5 Mio. Euro eingesammelt - damit sei das Unternehmen nun bis 2026 durchfinanziert. Das gehe aus den Q1-Zahlen hervor, die InflaRx am Donnerstag vorgelegt habe.InflaRx treibe die klinische Entwicklung seiner Leitsubstanz Vilobelimab auch in anderen Indikationen voran. Als besonders aussichtsreich erachte DER AKTIONÄR vor allem das Potenzial bei Pyoderma gangraenosum, einer chronisch entzündlichen Hauterkrankung.Noch in einer frühen Phase der klinischen Entwicklung (derzeit in Phase-1-Studie) stecke indes die Substanz INF904. InflaRx wolle hier weitere Daten im zweiten Halbjahr kommunizieren. Im Erfolgsfall würden die Thüringer anstreben, den Wirkstoff zur Behandlung von chronischen Autoimmun- und Entzündungskrankheiten weiterzuentwickeln.Die Zahlen und das operative Update habe der Markt am Donnerstag positiv aufgenommen, die Aktie habe knapp 7,5 Prozent auf 4,90 Dollar zulegen können.Nach der Konsolidierung ist die InflaRx-Aktie wieder einen Blick wert, allerdings nur für äußerst risikobewusste Anleger als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2023)