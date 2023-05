Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (11.05.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - InflaRx: Das Potenzial ist riesengroß - AktienanalyseHopp oder top hat das Motto von InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) gelautet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die an der Nasdaq gelistete deutsche Biotechfirma habe voll auf ihr Leitprogramm IFX-1 gesetzt. Doch 2019 habe Phase IIb-Studie gefloppt. In der Folge sei die Aktie regelrecht kollabiert. Gegenüber dem Rekordhoch sei es um gut 98,5 Prozent nach unten gegangen. Doch Totgesagte würden länger leben, auch an der Börse. Zuletzt habe die Biotech-Aktie mit einer Rally von mehr als 250 Prozent für Furore gesorgt. Vorangegangen sei die Meldung, wonach die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Antikörper Vilobelimab eine Notfallzulassung zur Behandlung von schwerkranken Covid-19-Patienten erteilt habe. Grundlage dafür seien gut Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie gewesen. Vilobelimab sei das erste zugelassene Medikament zur Kontrolle des Komplementfaktors C5a, einem Signalmolekül, das eine wichtige und häufig schädliche Rolle bei der Immunreaktion des Körpers spiele, so das Unternehmen.Gehe es nach den Analysten von Raymond James, sei noch viel Luft nach oben. Die Experten hätten das Kursziel von 8,00 auf 25,00 Dollar angehoben mit der Einstufung "Strong Buy". Der Wirkmechanismus von Covid könne auf das gesamte akute Atemnotsyndrom anwendbar sein, was eine potenzielle langfristige Chance darstelle.Der Zulassungserfolg mache InflaRx auch zu einem Übernahmekandidaten: Im vergangenen Sommer habe Amgen den Wettbewerber Chemocentryx für 3,7 Mrd. Dollar geschluckt. Demgegenüber ist InflaRx mit einer Bewertung von aktuell 262 Mio. Dollar ein Schnäppchen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Gesellschaft habe den Kursschub zu einer Kapitalerhöhung im Volumen von gut 40 Mio. Dollar genutzt. Sobald diese verdaut sei, könnte die Rally wieder Fahrt aufnehmen. Spekulativ! (Ausgabe 18/2023)Börsenplätze InflaRx-Aktie: