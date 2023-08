Börsenplätze InflaRx-Aktie:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Schmiede InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Gesellschaft habe in dieser Woche die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die InflaRx-Aktie sei nach der Bekanntgabe der Ergebnisse massiv eingebrochen, um anschließend einen Intraday-Turnaround zu vollenden.Denn InflaRx habe im zweiten Quartal einen sehr wichtigen Meilenstein verbuchen können. So habe die US-Gesundheitsbehörde FDA der Substanz Vilobelimab (Handelsname Gohibic) die Notfallzulassung zur Behandlung von Covid-19 bei hospitalisierten Erwachsenen erteilt. Das Medikament sei mittlerweile gelauncht worden. Entsprechend habe InflaRx auch erstmals Marketing- und Vertriebskosten ausgewiesen. Diese hätten sich auf 0,3 Mio. Euro belaufen. Unter dem Strich sei im ersten Halbjahr ein Nettoverlust von 19,3 Mio. Euro angefallen.InflaRx habe zudem in anderen Indikationen weitere Fortschritte mit Vilobelimab verbuchen können. So würden die Thüringer den Wirkstoff u.a. gegen eine seltene Krebsform und die entzündliche Hauterkrankung Pyoderma Gangraenosum (PG) entwickeln.Auch personell habe sich InflaRx verstärken können: Camilla Chong bekleide fortan den CMO-Posten. Zuvor habe sie eine Führungsposition beim japanischen Pharma-Konzern Kyowa Kirin innegehabt.InflaRx bleibe ein interessanter deutscher Biotech-Wert. Der Titel dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter von seiner volatilen Seite präsentieren und sei nur für äußerst risikobewusste Anleger als Depotbeimischung geeignet, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link