Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (08.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die kleine deutsche Biotech-Gesellschaft InflaRx habe in dieser Woche erneut eine positive Nachricht von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Der große Hoffnungsträger Vilobelimab (IFX-1) könnte demnach in einer bestimmten Indikation in den USA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gewährt bekommen.Die FDA habe Vilobelimab in der Indikation Pyoderma gangraenosum (PG) auf Basis von Phase-2a-Studiendaten den "Fast-Track"-Prozess verliehen. Damit könnte die Substanz im Zulassungsprozess eine vorrangige Prüfung erhalten. Zuvor habe die FDA der Substanz in der Indikation bereits den "Orphan-Drug"-Status verliehen.Ende 2021 habe Finanzvorstand, Thomas Taapken, im Interview mit dem "Aktionär" bereits mit diesem Status geliebäugelt: "Es gibt bislang keine zugelassenen Medikamente bei dieser sehr seltenen Erkrankung, so dass wir möglicherweise einen Orphan-Drug-Status erhalten können. Wir rechnen damit, dass es bis Mitte nächsten Jahres dazu Neuigkeiten gibt."In der Indikation PG verzeichne InflaRx wichtige Fortschritte bei den Zulassungsbehörden.Da das Unternehmen nur Vilobelimab in späteren Entwicklungsphasen und kein zugelassenes Produkt am Markt habe, eignet sich der Wert weiterhin nur für den äußerst risikobewussten Anleger als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur InflaRx-Aktie. Der Titel könnte darüber hinaus in den kommenden Wochen von der guten Stimmung im Biotech-Sektor profitieren. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link