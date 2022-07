Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

1,3575 EUR -1,59% (01.07.2022, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

1,45 USD +2,84% (30.06.2022, 22:00)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IF0



NASDAQ-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (01.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.In dieser Handelswoche sei der kleine deutsche Biotech-Titel InflaRx zwischenzeitlich kräftig angesprungen. Neuigkeiten vom Unternehmen aus dem thüringischen Jena zum großen Hoffnungsträger Vilobelimab (IFX-1) in zwei unterschiedlichen Indikationen hätten für den Kursanstieg bei der hochspekulativen Aktie gesorgt.Die Substanz von InflaRx habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA sowie von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) den "Orphan-Drug-Status" zur Behandlung von Pyoderma gangraenosum erhalten. Dabei handle es sich um eine schwerwiegende chronisch-entzündliche Hauterkrankung.InflaRx habe ein "produktives Treffen" mit der FDA zum Abschluss der Phase 2 gehabt. Auf der Grundlage der Rückmeldungen und Empfehlungen der Behörde sei InflaRx nun dabei, das Design für eine Phase-3-Studie fertig zu stellen, und stehe diesbezüglich weiterhin im Dialog mit der Behörde.InflaRx verzeichne ermutigende Fortschritte. Der Wert eignet sich weiterhin nur für den äußerst spekulativ ausgerichteten Anleger als kleine Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Interessant: Per Ende März habe InflaRx über knapp 100 Mio. Euro an liquiden Mitteln verfügt. Aktueller Börsenwert: rund 60 Mio. Euro. (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link