Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (03.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Die US-Behörden hätten im April grünes Licht für ein Covid-Medikament des Biotech-Unternehmens gegeben und damit eine Kursexplosion ausgelöst. Sehr zum Leidwesen der Anleger sei ein Teil der Kursgewinne schon wieder weg. Aus technischer Sicht könnte die Korrektur sogar noch ein ganzes Stück tiefer gehen.Den Kursanstieg, den InflaRx letzten Monat aufs Parkett gezaubert habe, sei schier atemberaubend gewesen. Jedoch scheine bei der Aktie erstmal die Luft raus. Nun gebe es Anzeichen dafür, dass sich das Chartbild bald weiter verdunkeln könnte. Auffällig sei, dass sowohl der RSI- als auch der MACD-Indikator eine bearishe Divergenz aufzeigen würden, seitdem der Kurs die 4-USD-Marke im April als Unterstützung getestet habe. Während InflaRx neue Hochs markiere, würden beide Indikatoren neue Tiefs aufweisen. Damit bestehe das Risiko einer Trendumkehr. Zudem signalisiere eine Evening Star-Kerzenformation vom Mai eine mögliche Abwärtsbewegung. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Unterstützung bei 4,05 USD nicht halte. In diesem Fall läge das nächste Unterstützungslevel bei 3,89 USD. Sollte diese Marke nicht halten, drohe eine rasche Abwärtsbewegung in Richtung des Supports bei 3,22 USD.Angesichts der charttechnischen Ausgangslage sei Zurückhaltung angebracht. Kurzfristig könnte die InflaRx-Aktie stärker unter Druck geraten, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2023)