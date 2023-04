Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen unter www.inflarx.com. (06.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ-Symbol: IFRX) unter die Lupe.Binnen zwei Handelstagen habe sich die InflaRx-Aktie fast verdreifacht. Gehe es nach den Analysten von Raymond James, sei damit das Ende der Fahnenstange bei weitem noch nicht erreicht. Selbst vom derzeitigen Kursniveau ausgehend sehe die Investmentbank unverändert Vervielfachungspotenzial.Analyst Steven Seedhouse habe nach der FDA-Notfallzulassung für Gohibic (Vilobelimab) zur Behandlung von schwerkranken Covid-19-Patienten das Kursziel für die InflaRx-Aktie von 8 auf satte 25 Dollar erhöht, das Rating laute "Strong Buy"."Unserer Ansicht nach ist dies ein entscheidender Moment für die Rückkehr des Unternehmens in den Mittelpunkt des Interesses", so Seedhouse. Der Raymond-James-Analyst betone, dass der Wirkmechanismus von Covid auf das gesamte akute Atemnotsyndrom anwendbar sein könnte, was eine potenzielle langfristige Chance darstelle.Analyst Joseph Schwartz von SVB Securities spreche von einer "großen Überraschung". Er sehe ebenfalls Luft nach oben und taxiere den fairen Wert auf 10 Dollar, sein Rating laute "Outperform". Etwas weniger Upside-Potenzial signalisiere Guggenheim mit einem Zielkurs von 8 Dollar, Yatin Suneja habe den Biotech-Titel allerdings auf "Buy" heraufgestuft.Die InflaRx-Aktie habe in dieser Woche ein fulminantes Comeback gefeiert. Die FDA-Notfallzulassung sei extrem positiv zu werten, auch im Hinblick auf den Wirkmechanismus von Vilobelimab und die potenziellen Erfolge in anderen Indikationen. DER AKTIONÄR habe den Titel immer wieder als hochspekulative Depotbeimischung vorgestellt.Mutige Anleger würden nun belohnt und sollten bei der InflaRx-Aktie an Bord bleiben. Neueinsteiger warten nach der Fahnenstange allerdings eine Kursberuhigung ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)