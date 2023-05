Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (04.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Halbleiterkonzern Infineon habe im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres 2022/23 besser abgeschnitten als gedacht. Für das Gesamtjahr habe das Management die Prognose deshalb nach oben geschraubt. Der Börse reiche dies nicht aus, die Aktie notiere nach vorbörslichen Gewinnen im Minus.Infineon habe von robusten Geschäften rund um Elektromobilität und Energie profitiert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das Management erwarte für das Geschäftsjahr nun einen Anstieg des Umsatzes auf im Mittel 16,2 Milliarden Euro - deutlich über den zuvor angenommenen 15,5 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge, die die Profitabilität des operativen Geschäfts messe, sehe der Chipkonzern auf dieser Basis bei rund 27 Prozent, nach bislang in Aussicht gestellten 25 Prozent. Bereits Ende März habe sich Infineon für das zweite Geschäftsquartal optimistischer gezeigt und eine Erhöhung der Jahresprognose angekündigt. Diese sei nun mit Zahlen unterfüttert worden. Auch prognostiziere das Unternehmen einen höheren Mittelzufluss als bisher.Im zweiten Geschäftsquartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um vier Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen. Das Segmentergebnis habe um knapp sieben Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zugenommen, wie es weiter geheißen habe. Die entsprechende Marge habe sich um 0,6 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent verbessert, was mehr gewesen sei, als Analysten zuletzt erwartet hätten. Gegenüber dem Vorjahr seien die Kennziffern deutlicher gestiegen.Nach Steuern habe Infineon mit 826 Millionen Euro 13 Prozent mehr als im Auftaktquartal des Geschäftsjahres verdient. Für das dritte Quartal habe Infineon einen Umsatz von rund vier Milliarden und eine auf 26 Prozent sinkende Segmentergebnismarge in Aussicht gestellt.Das mittelfristige Kursziel lautet weiter 42,50 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: