Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon habe im Frühjahr den Spatenstich für sein zweites Werk in Dresden gesetzt. Dem Vernehmen nach wolle der heimische Chipriese aber auch in den USA in die Fertigung von Siliciumcarbid-Halbleitern (SiC) investieren. Die Analysten würden dies begrüßen und ihre Kaufempfehlung samt Top-Kursziel bestätigen.5 Milliarden Euro investiere Infineon in das größte Einzelprojekt seiner Konzerngeschichte. Auf der Basis der 300-Millimeter-Technologie wolle der Konzern in Dresden Halbleiter für Elektroautos, Ladesäulen oder Windparks fertigen. Nach dem Spatenstich im Mai sei der Baubeginn für den Rohbau für den Herbst geplant. Die Produktion in der sogenannten Smart Power Fab solle 2026 anlaufen.Zum Vergleich: Im Jahr 2021 habe der deutsche Halbleiterhersteller eine neue Chipfabrik in Villach eröffnet. Die Fabrik habe damals mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro zu den größten Investitionsprojekten in der Mikroelektronikbranche in Europa gezählt.Mittlerweile würden sich aber auch die Medienberichte über Investitionen in den USA in die Fertigung von Siliciumcarbid-Halbleitern (SiC) mehren. Das sei positiv, denn es belege den Willen des Chip-Produzenten, in diesem rasch wachsenden Segment die Position zu stärken, so Stephane Houri von Oddo BHF. Sollte Infineon in den USA in die SiC-Fertigung investieren, könne dies ein Schritt sein, um das entsprechende Umsatzziel von 3 Milliarden Euro im Jahr 2027 zu übertreffen. Der Analyst habe daher seine Einstufung für Infineon auf "outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen."Der Aktionär" habe mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber im Automotive-Bereich intakt seien. Bei den Chips für den Automobilbau dürfte sich auch Infineon im laufenden Jahr besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Da der Chipriese zudem weiterhin die Preise erhöhe, sollte so die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb der Bereiche Automobile kompensiert werden. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen. Die Investitionen in neue Werke würden die ungebrochene Nachfrage und die guten Aussichten belegen.Anleger mit Weitblick lassen sich von kurzfristigen Schwankungen der Aktie weiterhin nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 28.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".