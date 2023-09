Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (15.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf gegen die weiter hohe Inflation habe die EZB die Leitzinsen gestern zwar zum zehnten Mal in Folge angehoben. DAX und Co hätten dennoch zugelegt. Offensichtlich beflügele die Aussage, dass die Zinsen auf einem Niveau seien, das eine Rückkehr zur Zielinflation ermögliche. Kurzum: Ein Ende der Zinsanhebungen scheine in Sicht. Auch die Infineon-Aktie habe in dem Marktumfeld Boden gutmachen können. Bis zum Jahreshoch sei es aber noch ein weiter Weg.Nach den insgesamt soliden Quartalszahlen Ende Juli habe die Infineon-Aktie den Rückwärtsgang eingelegt. Vom Jahreshoch bei 40,27 Euro von Ende Juli sei der Kurs im Tief bis auf 31,48 Euro abgefallen.Im Anschluss habe sich die Aktie im Bereich um 32 Euro stabilisieren können. Erweise sich diese horizontale Unterstützung nicht als stabil genug, drohe eine Fortsetzung des Rücksetzers Richtung 28 Euro. Auf dem Weg nach oben würden die 200-Tage-Linie bei 34,28 Euro und der horizontale Widerstand bei 36,30 Euro als nächste Ziele warten. Das Jahreshoch bei 40,27 Euro von Ende Juli bleibe am Ende das übergeordnete Ziel.Die nächsten offiziellen Zahlen gebe es erst am 15. November. Im Vorfeld präsentiere sich das Management auf einigen Analysten- und Investorenkonferenzen. Besonders wichtig: Die Präsentation von Automotiv-Chef Peter Schiefer am 4. und 5. Oktober in London, von der in Finanzkreisen frische Impulse erwartet würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".