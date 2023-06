Börsenplätze Infineon-Aktie:



36,605 EUR -1,43% (23.06.2023, 10:34)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Angst vor weiter steigenden Zinsen in den USA habe die Technologiebörse NASDAQ in den vergangenen Tagen ausgebremst. Auch bei den deutschen Technologiewerten hätten die Investoren auf die Bremse getreten. Die Infineon-Aktie habe im Rahmen dessen eine wichtige charttechnische Unterstützung getestet. Nach dem dynamischen Zwischenspurt, die die Infineon-Aktie auf ein neue Jahreshoch bei 39,16 Euro geführt habe, ist der Titel in dieser Woche wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Das aktuelle Wochentief sei gestern bei 35,97 Euro markiert worden, von dem sich die Aktie im Anschluss aber wieder habe lösen können. Falle der Titel wider Erwarten weiter zurück, rücke der mittelfristige Aufwärtstrend bei rund 34,50 Euro in den Fokus. Sollte auch dieser keinen ausreichenden Halt geben, drohe ein erneuter Test der Unterstützung im Bereich um 32,20 Euro.Soweit sollte es aber nicht kommen. Würden die Bullen wieder das Kommando übernehmen, wäre der Weg nach dem Sprung über das Jahreshoch aus technischer Sicht in Richtung des Mehrjahreshochs bei 43,85 Euro geebnet, das im November 2021 markiert worden sei. Gehe es nach den Analysten, wäre damit das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht. Sie würden die Aktie im Durchschnitt sogar bei 47,51 Euro fair bewertet sehen.Die Geschäfte würden rund laufen. Infineon profitiere von robusten Geschäften rund um die Wachstumsmärkte Elektromobilität und Energie. Anleger mit Weitblick sollten sich von dem Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link