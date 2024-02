Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,905 EUR +0,53% (12.02.2024, 12:39)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,945 EUR +0,91% (12.02.2024, 12:24)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (12.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Während an der Wall Street insbesondere Halbleiterunternehmen seit Wochen durch die Decke gehen würden, sei beim deutschen Pendant nichts von Euphorie zu sehen - ganz im Gegenteil, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Marktbeobachtung für den Online-Broker LYNX schreibe."Seit Beginn des Jahres hat sich hier sogar eine Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs gebildet. Die Infineon-Aktie befindet sich somit mittelfristig in einem Abwärtstrend. Die jüngst veröffentlichten Quartalsergebnisse haben ebenfalls nicht zu einer Trendwende nach oben beigetragen. Aktuell sehen wir hier ein deutlich angeschlagenes Gesamtbild."Doch ab wann könnten die Bullen den Spieß wieder herumdrehen? Hierzu wäre laut Mautz zumindest die Rückeroberung der 50-Tage-Linie notwendig. "Hier befindet sich auch das Pivot-Hoch von Ende Januar, welches bei 35.21 EUR gebildet wurde. Zuletzt gelang der Aktie der Sprung über den 50-Tage-Durchschnitt Mitte November und führte in Folge zu einer massiven Aufwärtsbewegung. Vorerst ist also noch etwas Geduld gefragt, denn solange sich der Chart nicht überzeugend präsentiert, lohnt sich der Einstieg wohl weniger. Aktuell belasse ich meine Bewertung auf Infineon auf neutral." (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Infineon-Aktie: