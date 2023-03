Der kuwaitische Staat hat seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) (-2,1%) verringert. Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, habe die Kuwait Investment Authority (KIA) mitgeteilt. Der Verkaufspreis habe bei EUR 69,27 und damit mehr als 3% unter dem Schlusskurs von vorgestern gelegen.



Die Kapitalerhöhung belaste weiterhin die Aktien von TUI (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) (-2,9%). Der weltgrößte Reiseanbieter wolle über die Kapitalerhöhung die vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gewährten Corona-Hilfen vollständig zurückzahlen.



SMA Solar (+2,0%) hebe seine Prognose für Q1 2023 an: Für das nun endende Q1 werde ein Umsatz in Höhe von EUR 340 Mio. bis EUR 350 Mio. erwartet. Im Vorjahreszeitraum habe der Umsatz noch EUR 221 Mio. betragen. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle auf EUR 50 Mio. bis EUR 60 Mio. (im Vorjahr habe der Wert noch EUR 15 Mio. betragen) klettern. Auch die Jahresprognose sei nach oben angepasst worden. (30.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern herrschte bei den europäischen Aktienindices von Beginn an gedämpfte Zuversicht, nachdem sie am Tag zuvor noch eher orientierungslos gependelt und schlussendlich mit nur einem kleinen Plus geschlossen hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter den stärksten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Titeln war gestern der Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) (+6,9%) zu finden. Das Unternehmen habe am Abend zuvor wegen gut laufender Geschäfte mit Autobauern und der Industrie die Prognose angehoben.