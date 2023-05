Die HSBC Bank habe ihre Empfehlung für die Aktien von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) auf "halten" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 57 Euro festgelegt worden.



Russische Behörden hätten dem Verkauf von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Vermögenswerten durch die russische Autohandelsgruppe Avilon für bis zu 125 Millionen Euro zugestimmt.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) habe bekannt gegeben, dass die Briefmarkenpreise aufgrund steigender Betriebskosten ab dem nächsten Jahr erhöht werden müssten. Das Unternehmen habe bei der Bundesnetzagentur einen Antrag gestellt, um die derzeitige Preisobergrenze bis Ende 2024 anzuheben und die Briefmarkenpreise im nächsten Jahr zu erhöhen.



Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) habe das in Stockholm ansässige Unternehmen Imagimob AB, einen Anbieter von maschinellem Lernen, übernommen. Mit dieser Akquisition stärke Infineon seine Position mit einer erstklassigen maschinellen Lernlösung. Das deutsche Unternehmen erwerbe 100% von Imagimob AB. Beide Parteien hätten vereinbart, den Transaktionsbetrag nicht bekannt zu geben. (16.05.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelssitzung am Dienstag an den europäischen Märkten bringt gemischte Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute leichte Gewinne und teste erneut den Widerstand bei 16.000 Punkten. Die Stimmung der Investoren habe sich leicht nach der Veröffentlichung schwächerer US-Einzelhandelsumsätze verschlechtert.Nachrichten: