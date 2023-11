Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (16.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon traue sich nach einem guten Jahresendspurt für das neue Fiskaljahr 2023/24 weiteres Wachstum zu. Die DAX-Aktie habe mit einem Kurssprung auf die Zahlen reagiert. Damit habe sich das Chartbild bei dem "Aktionär"-Depotwert wieder deutlich aufgehellt. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden. Der Tenor sei eindeutig.Die UBS habe die Einstufung für die Aktie nach Quartalszahlen und Prognosen des Chipherstellers auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Laut Analyst Francois-Xavier Bouvignies lasse die Umsatzprognose von Infineon zusammen mit den robusten Bruttomargen eine starke Entwicklung im Vergleich mit der Konkurrenz erkennen. Er sehe deshalb seine These untermauert, dass Infineon mit einem starken Portfolio in Abwärtszyklen besser vorankomme. Mit dem voraussichtlichen Tiefpunkt im ersten Geschäftsquartal sei beim Halbleiterkonzern bald eine Erholung in Sicht, so der Experte weiter. Aktuell gefalle ihm besonders die stabile Preissituation im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie.Auch die Bank of America (BofA) habe die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien überwiegend besser als erwartet ausgefallen, so Analyst Didier Scemama. Die Aktie sei attraktiv bewertet.Jürgen Wagner von der Investmentbank Stifel spreche von einer soliden Entwicklung. Das Wachstum werde von dem Geschäft mit der Automobilindustrie angetrieben, so der Experte. Allerdings komme auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr Gegenwind von Seiten der Gesamtwirtschaft. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich der zyklischen Markt- und Branchenentwicklungen dürften anhalten. Schließlich seien die Lagerbestände im vierten Geschäftsquartal weiter gesunken. Seine Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 46 Euro habe Wagner aber belassen.Mit den Aussichten auf weiteres profitables Wachstum und einer erneuten Modifizierung der Planvorgaben im weiteren Jahresverlauf sollte die Aktie - mit allen notwendigen Verschnaufpausen - weiter den Vorwärtsgang einlegen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu Infineon. Im "Aktionär"-Depot werde auf dieses Szenario gesetzt. Die Position liege hier mehr als 30 Prozent im Plus. (Analyse vom 16.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".