Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon habe im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres 2022/23 besser abgeschnitten als gedacht. Für das Gesamtjahr habe der Chipriese daher die Prognose noch einmal leicht hochgesetzt. Der Börse habe dies nicht ausgereicht, die DAX-Aktie habe mit Verlusten reagiert. Analysten sähen aber weiter viel Luft nach oben."Aktionär"-Leser würden wissen: Infineon profitiere von robusten Geschäften rund um Elektromobilität und Energie. Das Management erwarte für das Geschäftsjahr daher nun einen Anstieg des Umsatzes auf im Mittel 16,2 Milliarden Euro - deutlich über den zuvor angenommenen 15,5 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge, die die Profitabilität des operativen Geschäfts messe, sehe der Chipkonzern auf dieser Basis bei rund 27 Prozent, nach bislang in Aussicht gestellten 25 Prozent. Bereits Ende März habe sich Infineon für das zweite Geschäftsquartal optimistischer gezeigt und eine Erhöhung der Jahresprognose angekündigt. Diese sei nun mit Zahlen unterfüttert worden.Berenberg habe die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Wie erwartet habe der Chiphersteller seine Prognose mit den jüngsten Quartalszahlen angehoben, so Analystin Tammy Qiu. Die starken Margen und die hohe Preisdynamik zeigten, dass Infineon seine gute Position im Halbleitermarkt behaupten sollte.Die DZ BANK habe die Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 47 Euro je Aktie ebenfalls bestätigt. Die anhaltend positive Entwicklung im Automobil- und Industriegeschäft gebe dem Halbleiterkonzern Rückenwind, so Analyst Dirk Schlamp. Das recht gute Gesamtbild werde aber von der rückläufigen Entwicklung im Segment Power & Sensor Systems etwas getrübt.Die Zahlen würden zeigen, dass die strukturellen Wachstumstreiber und Trends bei Infineon intakt seien. Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen und den aktuellen Rücksetzer nicht aus der Ruhe bringen und halten an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Trading-orientierte Anleger könnten das aktuelle Niveau weiterhin für eine Spekulation auf eine Gegenbewegung nutzen. (Analyse vom 08.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".