Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,04 EUR +0,77% (15.07.2022, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,182 EUR +2,50% (15.07.2022, 11:46)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Gute Vorgaben aus Übersee würden bei den heimischen Technologiewerten für Impulse sorgen. In den USA habe der PHLX-Semiconductor-Index spürbar zugelegt, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800) mit guten Quartalszahlen und einem überraschen zuversichtlichen Ausblick für mehr Zuversicht in der Branche gesorgt habe. Könne die Infineon-Aktie den Ball aufnehmen?Das TSMC-Management blicke trotz der Aussicht auf einen zyklischen Abschwung in der Chipindustrie und trotz steigender Kosten zuversichtlich auf die kommenden Quartale. Viele Halbleiterhersteller würden zwar ihre Lagerbestände abbauen, der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips erwarte allerdings nur einen typischen Abschwung über ein paar Quartale, aber keinen großen Abschwung wie 2008.Könne Infineon am 3. August mit den Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres (2021/22) ein ähnliches Paket aus Zahlen und Ausblick vorlegen, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen. DER AKTIONÄR werde im Vorfeld noch einen detaillierten Ausblick vorlegen.Das Fazit hat Bestand: Können sich DAX und Co weiter stabilisieren und fokussieren sich die Investoren wieder auf die fundamentalen Aussichten des Chipherstellers, dürfte sich die Infineon-Aktie weiter stabilisieren und im Anschluss eine Gegenbewegung einleiten - und dabei zumindest wieder Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: