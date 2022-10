XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,055 EUR -0,23% (13.10.2022, 10:27)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (14.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Eine fulminante Rally an den US-Börsen dürfte vor dem Wochenende auch bei DAX & Co für weitere Aufschläge sorgen. Die US-Inflationsdaten für September hätten zuvor gezeigt, dass die hohe Inflation tendenziell auf dem Rückzug sei, wenn auch nur leicht. Mit dem nächsten Stimmungs- und Richtungswechsel dürfte auch die Infineon-Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen.Von Entwarnung sollten man sicher nicht sprechen. Die ungebrochen hohe Inflation werde weitere schnelle Zinsanhebungen nach sich ziehen. Daher sei es fraglich, ob die rasante Erholung am Ende nachhaltig sein werde. Richtungweisend dürften am Freitag diverse US-Konjunkturdaten werden, darunter die Einzelhandelsumsätze für September. Im deutlich aufgehellten Marktumfeld dürfte sich die Infineon-Aktie aber dennoch weiter von den jüngsten Tiefstständen lösen können. Nach oben würden die nächsten Ziele unverändert 26 und 30 Euro lauten.Mit Blick auf den Kalender werde deutlich, dass neben der allgemeinen Marktstimmung an den Börsen und den Analystenstimmen auch die Zahlen der Wettbewerber frische Impulse für die Infineon-Aktie liefern dürften. Anleger mit Weitblick sollten sich bei Infineon durch die kurzfristigen Schwankungen aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2022)