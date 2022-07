Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,985 EUR +2,76% (06.07.2022, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,05 EUR +4,68% (06.07.2022, 12:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (06.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In dem von steigenden Zinsen und Rezessions-Ängsten geprägten Marktumfeld seien zuletzt einige institutionelle Investoren an die Seitenlinie gewechselt und hätten ihre Portfolios ohne Rücksicht auf Verluste bereinigt. In diesem Zusammenhang habe auch die Infineon-Aktie ihre Talfahrt noch einmal beschleunigt. Vom Hoch im November 2021 habe die Aktie mittlerweile über 50 Prozent eingebüßt.Immer mehr Investoren würden befürchten, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Inflation zu einer Rezession führen könnten. Die Folge: Anfang Juni habe es noch so ausgesehen, als könnte die Infineon-Aktie mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 30 Euro ein Kaufsignal generieren. Gut vier Wochen später rücke die 20-Euro-Marke ins Visier.Trotz aller Krisenherde sehe sich Infineon bisher auf Kurs. Frische Wasserstandsmeldungen gebe es spätestens Anfang August mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: