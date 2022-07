Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,09 EUR -1,80% (04.07.2022, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,13 EUR -0,72% (04.07.2022, 15:12)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (04.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Anfang Juni habe es noch so ausgesehen, als könnte die Infineon-Aktie mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 30 Euro ein Kaufsignal generieren. Doch mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt sei der DAX-Titel ausgebremst worden. Gut vier Wochen später rücke die 20-Euro-Marke in den Fokus. Nun melde sich ein Analyst zu Wort.Die heimischen Investoren würden derzeit mit Argusaugen auf die Aktivitäten der Notenbanken blicken - sowohl in Europa als auch in den USA. Die Sorge: Die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Inflation könnten zu einer Rezession führen.JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande habe sich im Rahmen einer Branchenstudie mit möglichen Auswirkungen einer potenziellen Rezession auf die von ihm beobachteten Halbleiterunternehmen auseinandergesetzt.Deshpande glaube, dass die Aussichten des Sektors in den kommenden fünf Jahren von einem strukturellen Nachfragewachstum in Bereichen wie Cloud, Autoelektrifizierung und -automatisierung sowie Internet der Dinge (IoT) gestützt werden. Dadurch sollte der Halbleitermarkt schneller wachsen als die Wirtschaft insgesamt, so der Experte.Trotz aller Krisenherde sehe sich Infineon bisher auf Kurs. Frische Wasserstandsmeldungen gebe es spätestens mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22. Anleger mit Weitblick bewahren Ruhe, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Würden die kommenden Signale der Notenbaken von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen und könnten sich DAX und Co weiter stabilisieren, dürfte sich die Infineon-Aktie schnell wieder von den aktuellen Tiefstständen nach oben lösen. (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link