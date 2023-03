Der Kurs der Infineon-Aktien

Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) startet die Woche mit einem kleinen Nachgeben im Aktienkurs auf den Wert von 33,17 Euro. Das Minus beträgt 1,22 Euro. Damit steht die Aktie nicht nur schlechter dar als zuvor, sondern auch als der Gesamtmarkt, betrachtet am TecDAX, der im Moment bei 3177 Punkten steht.Der Abschwung von 1,22 Euro entspricht in der Schlussnotierung einem Minus von 1,52% gegenüber dem Vortag. Während das ein wenig zum mehr Aufmerksamkeit im Hinblick auf das Wertpapier einlädt, ist dies kein Grund zur Panik.Der niedrigste Kurs in der Geschichte der Aktie ist damit noch längst nicht erreicht. Dieser lag am 8. September 2010 genau 29,04 Euro unter dem Wert von heute, so die Experten von Brokerchart, einem Portal, das sich mit dem Aktienmarkt und der Bewertung "bestes aktiendepot" beschäftigt. Dafür wird von den Experten des Portals nicht nur die Entwicklung am Markt selbst, sondern auch jeder wichtigen trading plattform für aktien beobachtet.Interessant ist, dass der Konkurrent NXP Semiconductors ebenfalls 0,9% an Wert verlor. (22.03.2023/ac/a/d)