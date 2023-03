7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (07.03.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Im Dezember-Quartal habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 25% auf EUR 3,95 Mrd. gesteigert werden können, womit man etwas unter den Erwartungen von EUR 3,99 zu liegen gekommen sei. Dafür habe sich die Profitabilität deutlicher verbessert als angenommen. So habe man mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von EUR 0,64 recht deutlich über den Schätzungen von EUR 0,58 gelegen. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass sich vor allem in den Bereichen "Automotive" und "Industrial Power Control" (Lösungen im Zusammenhang mit der Energieerzeugung) die Segmentergebnis-Margen deutlich verbessert hätten. Auch umsatztechnisch hätten sich diese beiden Sparten mit Wachstumsraten von 35% bzw. 31% am stärksten gezeigt, da die Trends in Richtung Elektromobilität und Energiewende den Halbleiterbedarf in diesen Bereichen weiterhin hochhalten würden. Bei Lösungen für Smartphones, PCs und Datencenter sei jedoch bereits eine Abkühlung spürbar.Wie aus der Brancheneinschätzung zu entnehmen sei, sei die Performance von Halbleiterherstellern nicht immer direkt vergleichbar. Je nach Endmarkt würden verschiedene Faktoren das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage beeinflussen. Im Falle von Infineon bestehe mit einem Umsatzanteil von 46% (Q1 22/23) im Bereich "Automotive" eine große Exponierung zur Automobilbranche. Dort scheinen die gröbsten Engpässe zwar überwunden, jedoch ist weiterhin mit einer starken Nachfrage zu rechnen, so die Analysten der RBI. Zusätzlich adressiere man mit den weiteren Segmenten "Power & Sensorsystems", "Industrial Powercontrol" und "Connected Secure Systems" ebenfalls Bereiche, die langfristig von den Trends in Richtung 5G, Internet of Things (IoT) und erneuerbare Energie profitieren könnten.Um auch in Zukunft am Zahn der Zeit zu bleiben, habe Infineon Anfang März bekannt gegeben, das Unternehmen GaN Systems für USD 830 Mio. zu übernehmen. GaN stehe für Galliumnitrid, welches neben Silizium und Siliziumkarbid ein entscheidendes Material für Leistungshalbleiter darstelle. Mit der Übernahme des weltweiten Technologieführers bei der Entwicklung von GaN-bastierten Lösungen im Bereich Energiewandlung wolle man seine Produktpalette erweitern und sich zusätzlich Anteile an einem Markt mit vielversprechenden Wachstumsaussichten sichern. Des Weiteren stünden in diesem Geschäftsjahr die Errichtung eines Fertigungsgebäudes für sogenannte Verbundhalbleiter in Kulim (Malalysia) und der Baubeginn der Produktionsstätte für Analog-/Mixed-Signal Komponenten in Dresden sowie Kapazitätserweiterungen an Fronend-Standorten an.Für das Jahr 2023 präsentiere man sich weiterhin zuversichtlich. Man habe die angestrebte Umsatzspanne von EUR 15 Mrd. bis 16 Mrd. bestätigt, jedoch nun auch unter der Berücksichtigung eines stärkeren Euro. Für das nächste Quartal erwarte man bei einem zugrunde liegenden EUR/USD-Wechselkurs von 1,05 Umsätze im Bereich von EUR 3,9 Mrd. Außerdem sei im Zuge der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von EUR 0,32 beschlossen worden.Infineon profitiere weiterhin von der Ausrichtung der einzelnen Segmente und den dahinterstehenden Trends in Richtung Elektromobilität, Energiewende, 5G und IoT. Auch wenn sich die momentane Dynamik wegen der zugrunde liegenden Zyklizität früher oder später zwischenzeitlich abschwächen werde, so würden die von Infineon adressierten Endmärkte auch bei Langzeitschätzungen bis 2030 zumeist überdurchschnittliche Wachstumsraten vorweisen. Mit den geplanten Kapazitätserweiterungen sähen die Analysten der RBI Infineon weiterhin in einer starken Position im Halbleitermarkt, vor allem in Europa.Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt deshalb für die Infineon-Aktie seine "Kauf"-Empfehlung und erhöht das Kursziel entsprechend seinem relativen Bewertungsansatz auf EUR 46. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.