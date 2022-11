Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) plant den Bau eines weiteren Chipwerks in Dresden, um die erwartete Wachstumsdynamik in seinen Zielmärkten nutzen zu können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Aufsichtsrat habe das Vorhaben abgesegnet, bei dem 1.000 neue Arbeitsplätze in der sächsischen Hauptstadt entstehen könnten. Anleger würden diese Ambitionen honorieren, die Papiere von Infineon seien um 7,8% gestiegen.



Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) plane ab dieser Woche rund 10.000 Mitarbeiter in den Bereichen Corporate und Technologie zu entlassen. Dies wären ungefähr 3% aller Angestellten und der größte Abbau dieser Art bisher. Die Aktie des Versandhauses habe daraufhin um 2,3% nachgegeben. (15.11.2022/ac/a/m)



