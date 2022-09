XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,48 EUR +3,03% (02.09.2022, 15:14)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon peilt Übernahmen an - AktienanalyseDer Chip-Konzern Infineon will weiter zukaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Aus heutiger Sicht peile ich durchaus Übernahmen an, in kleinerer oder mittlerer Größenordnung, was sich dann durchaus auch im Milliardenbereich abspielen könnte", habe CEO Jochen Hanebeck der "Süddeutschen Zeitung" gesagt. Neue große Standorte würden nicht geplant. "Wir wollen unsere drei großen bestehenden Standorte für die Waferproduktion noch größer machen und diese ausbauen", habe der Manager gesagt.Indes solle die Halbleiterkrise aufgrund der Engpässe noch bis ins kommende Jahr anhalten. Die Unsicherheiten seien sicherlich auch ein Grund für den intakten Abwärtstrend der Infineon-Aktie. Auch die jüngsten Insiderkäufe durch Vorstandsmitglied Rutger Wijburg im Volumen von knapp 80.000 Euro konnten daran nichts ändern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2022)