Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (14.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das sei eindeutig gewesen. Die Investoren hätten auf die gestern vorgelegten US-Inflationsdaten extrem verschreckt reagiert. Die Sorge vor größeren Zinsanhebungen und einem Abwürgen der US-Wirtschaft habe schnell wieder die Runde gemacht. Insbesondere die Technologiewerte seien kräftig zurückgefallen. Ein Trend, dem sich auch die Infineon-Aktie nicht entziehen könne.Die Veränderung US-Verbraucherpreise habe im August überrascht: Die Gesamtrate habe trotz Benzinpreisrückgang im Vergleich zur Vormonat um 0,1 Prozent zugelegt und die Kernrate habe sogar um 0,6 Prozent angezogen. "Die Inflationsentwicklung bleibt der FED mit höher als erhofften Jahresraten von 8,3 Prozent (6,3 Prozent bei der Kernrate) ein Dorn im Auge", heiße es bei der NORD/LB. "Insofern scheint jetzt alles auf eine nochmalige Jumbo-Zinsanhebung um 75 Basispunkte am 21. September hinauszulaufen." Damit dürften die Zinsen in den USA zum Jahresende bei mindestens vier Prozent liegen.Während die Aktienmärkte und der Euro unter Druck geraten seien, seien Staatsanleiherenditen deutlich angestiegen. "Der Kampf gegen die Inflation ist noch keineswegs gewonnen - das haben die US-Notenbanker zuletzt auch immer wieder betont", so das Fazit der Experten.Der Versuch der Infineon-Aktie, sich dem von steigenden Zinsen geprägten Marktumfeld nachhaltig zu entziehen, habe mit den Daten und der Reaktion der US-Börsen einen herben Dämpfer bekommen.Anleger mit Weitblick behalten diese Marken im Auge und setzen auf eine Stabilisierung, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link