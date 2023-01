Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (31.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Uhr ticke. Am Donnerstag (2. Februar) präsentiere Infineon seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2022/23. "Der Aktionär" sehe den Chiphersteller weiter auf Kurs. Der Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte bestätigt werden. Zu diesem Schluss kämen auch immer mehr Analysten. Wie reagiere die Aktie?Nachdem Infineon das abgelaufene Fiskaljahr 2021/22 mit Rekordzahlen abgeschlossen habe, würden Anleger nun auf die Zahlen für das am 31.Dezember beendete erste Quartal 2022/23 warten."Aktionär"-Leser würden wissen: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,00 prognostiziere der Vorstand für das Auftaktquartal 2022/23 einen Umsatz von rund 4,0 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge von rund 25 Prozent. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, die einen Umsatz von 15,5 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro (Vorjahr: 14,2 Milliarden Euro) und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 24 Prozent (Vorjahr: 23,8 Prozent) vorsehe, dürfte aber bestätigt werden.J.P. Morgan zeige sich im Vorfeld optimistisch. Es sei gut möglich, dass der Chiphersteller die Erwartungen an das erste Geschäftsquartal leicht übertreffe, so Analyst Sandeep Deshpande. Die Stärke der Wettbewerber lasse vermuten, dass Infineon die Jahresziele beibehalten könnte, eine Anhebung der Ziele sei gleichwohl unwahrscheinlich.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.