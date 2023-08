Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,88 EUR -9,28% (03.08.2023, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,355 EUR -10,71% (03.08.2023, 17:16)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (03.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe die Anleger mit Zahlen und Ausblick auf dem falschen Fuß erwischt. Die Infineon-Aktie verliere am Donnerstag mehr als 10%. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande die zuvor als konservativ erachte die Prognose des deutschen Halbleiter-Konzerns als "nicht mehr so konservativ". Insgesamt sei Infineon "voll auf Kurs", seine schon zwei Mal angehobene Prognose zu erreichen.CEO Jochen Hanebeck habe auf den nach wie vor geringen Bedarf für Consumer-Anwendungen wie PCs und Smartphones hingewiesen. "Dafür sorgen Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche für stabil hohe Nachfrage." In diesem Umfeld sei Infineon aber "dank der konsequenten Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber für den grünen und digitalen Wandel erfolgreich". Dafür investiere das Unternehmen "vorausschauend und langfristig in zusätzliche Fertigungskapazitäten".Zahlen und Ausblick seien kein Highlight, aber mehr als 10% minus seien deutlich übertrieben. "Der Aktionär" habe jedoch schon vor Gewinnmitnahmen gewarnt. Kurzfristig könnte es bis 33 Euro abwärtsgehen, dort warte aber eine markante Unterstützung. Mittel- bis langfristig würden die Aussichten für Infineon positiv bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: