Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (06.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Der Konzernumsatz habe sich dabei auf EUR 3,7 Mrd. belaufen und sei somit knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von EUR 0,44 sei das Unternehmen ebenfalls nicht an die Konsensschätzung von EUR 0,49 herangekommen. Das schwächere Ergebnis lasse sich vor allem auf eine gedämpfte Nachfrage nach Halbleitern zurückführen.Auf Segmentebene habe sich die etwas enttäuschende Zahlenlage fortgesetzt. Zwar habe die Sparte Automotive ihren Umsatz steigern können, Green Industrial Power (GIP), Connected Secure Systems (CSS) und Power & Sensor Systems (PSS) hätten jedoch jeweils verloren. Folglich habe sich die konzernweite Segmentergebnis-Marge im Vergleich zum Vorjahresquartal von 28,0% auf 22,4% reduziert.Für das angelaufene zweite Quartal 2024 erwarte Infineon einen Konzernumsatz von rund EUR 3,6 Mrd. und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 18%. Der Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2024 sei zudem aufgrund von Währungseffekten von EUR 17 Mrd. auf EUR 16 Mrd. plus oder minus EUR 500 Mio. herabgesenkt worden.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Infineon-Aktie lautete "Kauf", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.02.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.