Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,715 EUR -1,07% (31.01.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,745 EUR -1,39% (31.01.2024, 17:37)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (01.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aussicht auf einen verzögerten Start bei den US-Zinssenkungen dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben. Das gute vorne weg. Allzu hoch dürften die Kursverluste aber wohl nicht ausfallen. Das dürfte auch auf die Aktie von Infineon zutreffen. Hier würden die Anleger den Blick bereits auf die in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen richten.In einer ersten Reaktion auf den FED-Zinsentscheid seien die US-Börsen zwar zurückgefallen. Zu groß sei die Enttäuschung der Investoren jedoch nicht. Das dürfte anders aussehen, wenn auch im Mai nicht an der Zinsschraube gedreht würde. Daher dürfte auch die Infineon-Aktie nicht unter die wichtige charttechnische Unterstützungszone bei 32/34 Euro fallen. Die Q1-Zahlen des deutschen Chipriesen am 6. Februar würden dann zeigen, wohin die Reise für die DAX-Aktie kurzfristig gehen werde.Investoren dürften nach einem vermutlich verhaltenen Jahresauftakt den Blick nach vorne richten und auf die Rückkehr auf den Wachstumspfad im Jahresverlauf setzen. Liefere der Konzern den erwarteten Ausblick, sollte die Aktie mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ansteuern. Trading-orientierte Anleger könnten sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren. Anleger mit Weitblick wollten unverändert an ihren Stücken festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: