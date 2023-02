Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (02.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon zehre im Abschwung der Weltwirtschaft weiter von einer robusten Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität. Nach etwas schwächeren Umsätzen und einer besser als erwartet ausgefallen Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2022/23 (Ende Dezember) werde der Chipriese für das Gesamtjahr bei der Marge einen Tick optimistischer und trotze der Eurostärke.Im Auftaktquartal habe Infineon einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro eingefahren und eine operative Segmentergebnismarge von 28 Prozent erzielt. Beim Umsatz habe das einen Rückgang von fünf Prozent zum Vorquartal und damit etwas weniger Geschäft als von Analysten erwartet bedeutet.Die Profitabilität habe jedoch deutlich höher als von Experten geschätzt gelegen. Das Segmentergebnis sei auf 1,107 Milliarden Euro nach 1,058 Milliarden Euro im Vorquartal gestiegen. Die Segmentergebnis-Marge habe 28,0 Prozent nach 25,5 Prozent im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres erreicht."Infineon hält in schwierigem Fahrwasser Kurs und hat das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sehr profitabel abgeschlossen. Auch in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigen sich wesentliche Teile unseres Geschäfts robust", so Vorstandschef Jochen Hanebeck. "Insbesondere die Energiewende und der Ausbau der Elektromobilität sorgen für einen anhaltend hohen Bedarf nach unseren Lösungen für industrielle und automobile Anwendungen. Dagegen sehen wir in Bereichen wie Smartphones, PCs und Rechenzentren eine deutlich schwächere Nachfrage."Für das laufende zweite Quartal rechne Infineon mit 3,9 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von 25 Prozent - das sei jeweils mehr als am Markt erwartet."Wir navigieren in diesen herausfordernden Zeiten weiter umsichtig und stellen uns flexibel auf die Marktdynamik ein. Unter dem Strich erhöhen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr währungsbereinigt leicht", so Hanebeck.Die Zuversicht des "Aktionär" werde durch das Zahlenwerk bestätigt. Die strukturellen Wachstumstreiber seien intakt. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Die Aktie sollte im deutlich aufgehellten Marktumfeld weiter Boden gut machen. Das erste Kursziel laute 37,50 Euro.Anleger mit Weitblick halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das mittelfristige Ziel bleibe bei 42,50 Euro. (Analyse vom 02.02.2023)