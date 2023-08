Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,22 EUR -8,40% (03.08.2023, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,835 EUR -9,46% (03.08.2023, 10:40)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (03.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Beim deutschen Chiphersteller habe sich im dritten Quartal die Entwicklung im Vergleich zu den drei Monaten davor leicht abgeschwächt. Der Halbleitermarkt zeige dabei weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten, habe Vorstandschef Jochen Hanebeck bei der Veröffentlichung der Zahlen am Donnerstag erklärt.Der Umsatz sei in den drei Monaten per Ende Juni um 1% auf knapp 4,1 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Das Segmentergebnis, das die operative Tätigkeit abbilde, sei um 10% auf knapp 1,1 Mrd. Euro gefallen. Die Zahlen hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Nach Steuern habe Infineon mit 831 Mio. Euro 1% mehr verdient.Infineon habe die Jahresprognose bekräftigt. Nachdem der DAX-Konzern seit Anfang des Kalenderjahres bereits zweimal den Ausblick erhöht habe, sei dies auch so erwartet worden.In einem insgesamt schwachen Markt verliere die Infineon-Aktie aktuell mehr als 8%. "Der Aktionär" habe dies bereits erwartet, dass kurzfristig Gewinnmitnahmen das Papier noch belasten könnten. Mittelfristig spreche bei Infineon aber vieles für weiter steigende Kurse. Anleger mit Weitblick sollten sich von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link