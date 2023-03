XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,855 EUR +0,99% (09.03.2023, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (10.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.Die Vorliebe der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt für Momentum-Ansätze im Allgemeinen und das Thema "Relative Stärke nach Levy" im Speziellen sei bekannt. Eines ihrer neueren Setups verwende die RSL auf Wochenbasis als Trendfilter. D. h. im ersten Schritt würden nur Einzelwerte selektiert, welche sich in einem Aufwärtstrend befinden würden. Der Einstieg in diese trendstarken Titel solle aber erst nach einer Korrektur erfolgen. Letzteres würden die Analysten an einem temporären Unterschreiten des unteren Bollinger Bandes im Tagesbereich festmachen. Anfang März habe die Infineon-Aktie beide Kriterien erfüllt! Charttechnisch kämen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie jüngst die Ausprägung eines klassischen "Hammers" hinzu. Rein rechnerisch halte das diskutierte Trendwendemuster ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 40 EUR bereit. Jenseits dieses Levels rücke das Verlaufshoch vom November 2021 bei 43,84 EUR bereits wieder auf die Agenda. Zusätzlicher Rückenwind liefere derzeit der trendfolgende MACD, der auf Monatsbasis gerade ein frisches Einstiegssignal generiert habe. Um die aktuelle Steilvorlage indes nicht zu gefährden, gelte es, das Vorwochentief bei 32,21 EUR in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:34,835 EUR -1,44% (10.03.2023, 09:09)