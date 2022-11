Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA seien die Preise im Oktober langsamer gestiegen als gedacht. Die Anleger würden sich (berechtigte) Hoffnungen machen, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe und die US-Notenbank in Sachen Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen werde. DAX und Co würden mit einem Kursfeuerwerk reagieren. Die Aktien von Infineon und AIXTRON würden deutlich anspringen.Die Teuerungsrate habe im Oktober nur bei 7,7 Prozent (September: 8,2 Prozent) gelegen. Im Vorfeld seien 8,0 Prozent erwartet worden. Auch die Kernrate sei gefallen. Der etwas abgeschwächte Preisauftrieb deute auf weniger starke Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank FED hin, die ihn im laufenden Jahr schon stark erhöht habe. Sie habe auf den letzten vier Sitzungen den Leitzins um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben. Notenbankchef Jerome Powell habe bereits auf der letzten Sitzung weniger starke Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, wenn auch noch kein Ende der Maßnahmen.Nachdem die Angst vor (zu) schnell steigenden Zinsen die Investoren in den letzten Monaten aus vielen Technologie- und Wachstumswerten getrieben habe, reiche die Hoffnung auf eine Entschleunigung aus, um genau diese Werte wieder interessant zu machen.Die Infineon-Aktie sei zuletzt zwischen 22 und 26 Euro seitwärts gependelt. Gestern sei mit dem Sprung über die obere Begrenzung ein Kaufsignal gelungen. Nach dem heutigen Impuls durch die US-Inflationsdaten kratze die Aktie bereits am nächsten charttechnischen Widerstand um 29/30 Euro. Gelinge der Sprung über diese Hürde, warte das nächste Ziel bei 32/33 Euro.Das Fazit habe Bestand: Trading-orientierte Anleger könnten bei dem Duo weiter auf einen Zwischenspurt spekulieren. Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 10.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von AIXTRON und Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von "Der Aktionär".