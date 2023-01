Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (25.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ASML ( ISIN NL0010273215 WKN A1J4U4 ) habe 2022 trotz Umsatzsteigerungen weniger Gewinn gemacht als im Jahr zuvor. Viel wichtiger: Der Weltmarktführer für Chip-Ausrüstung stelle für das laufende Jahr einen deutlichen Umsatzanstieg von mehr als 25 Prozent in Aussicht, was klar über den Markterwartungen liege. Der heimische Chipriese Infineon sollte im Vorfeld seiner eigenen Zahlen von den guten Aussichten profitieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär".ASML stelle für 2023 einen Umsatzanstieg von mehr als 25 Prozent in Aussicht. Nach 21,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 würde das einem Wert von etwa 26,5 Milliarden Euro entsprechen. Analysten hätten im Schnitt bislang nur 25,4 Milliarden Euro erwartet. Für das erste Quartal rechne der Konzern mit einem Umsatz in der Spanne von 6,1 bis 6,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,4 Milliarden Euro). Die Bruttomarge werde auf rund 49 bis 50 Prozent geschätzt. "Trotz der globalen Unsicherheiten rund um die Inflation, steigende Zinsen und Rezessionsrisiken erwarten die Kunden von ASML einen Rebound im zweiten Halbjahr. Unter Berücksichtigung der Lieferzeiten unserer Anlagen bleibt die Nachfrage aktuell stark", heiße es aus der Konzernzentrale.Der Erlös sei im abgelaufenen Jahr auf 21,2 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 18,6 Milliarden Euro). Unter dem Strich sei der Gewinn um rund fünf Prozent auf 5,6 Milliarden Euro gesunken. Analysten hätten allerdings weniger auf dem Zettel gehabt. Im Schlussquartal habe sich die Lage zudem für die Niederländer weiter aufgehellt und das Ergebnis sei erneut besser ausgefallen als im Vorquartal. Die Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend fortsetzen.Man dürfe gespannt sein, ob Infineon mit der Vorlage der Q1-Zahlen für das im Oktober angelaufene Geschäftsjahr 2022/23 einen ähnlich zuversichtlichen Ausblick geben werde. Der Chipriese gehe im Auftaktquartal von Umsätzen von rund 4 Milliarden Euro sowie einer Segmentergebnismarge von etwa 25 Prozent aus. Für das Gesamtjahr rechne man mit einer Marge von 24 Prozent, die Umsätze sollten in etwa bei 15 Milliarden Euro liegen. "Der Aktionär" werde in den kommenden Tagen noch einmal detailliert auf die Schätzungen und Prognosen eingehen.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)