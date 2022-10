Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon gewähre offiziell erst am 15. November einen Blick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Einige Branchenvertreter und direkte Wettbewerber würden dagegen schon vorher ihre Quartalszahlen und Ausblick vorlegen - und dürften einen guten Einblick in die aktuelle Stimmungslage in der Chipbranche geben. Morgen stünden die Daten von Chipausrüster ASML auf der Agenda.Bei ASML seien die Auftragsbücher zuletzt zwar prall gefüllt gewesen. Die bestellten Anlagen hätten aufgrund von Lieferkettenproblemen bisher jedoch nur verspätet ausgeliefert werden können. Ob sich daran etwas geändert habe, würden die Daten am Mittwoch (19. Oktober) zeigen. Am 28. Oktober stehe mit den Zahlen von STMicroelectronics noch ein traditionell wichtiger Indikator für die Entwicklung in der Chipbranche auf der Agenda.In dieser Woche habe die Schweizer Bank Credit Suisse das Kursziel für den DAX -Konzern von 45,30 auf 42,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku habe in einer Branchenstudie die jüngsten Signale für die Halbleiternachfrage verarbeitet. Er rechne mit gemischten Unternehmensberichten zum dritten Quartal. Der Sektor preise aber schon einen starken Abschwung ein und so bleibe er für die meisten Werte positiv gestimmt.Die Infineon-Aktie sei zuletzt zwischen 22 und 26 Euro seitwärts gependelt. Das Fazit hat aber Bestand: Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 18.10.2022)Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link