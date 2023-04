Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (14.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten bei Infineon intakt seien. Der Weg für eine Trendfortsetzung bei der Aktie des Chipriesen Richtung 40 Euro scheine geebnet. Gehe es nach den Analysten, dann dürfte die DAX -Aktie im Anschluss sogar noch weiter steigen.Nach starken vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2022/23 habe Infineon seine Jahresziele angehoben. Die Aktie des heimischen Chipriesen habe im Anschluss kräftig zugelegt und bei 37,97 Euro ein Verlaufshoch markiert. Dort sei den Bullen vorerst die Puste ausgegangen. Doch die Konsolidierungsphase dürfte schon bald wieder vorbei sein.Für die Analysten sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Sie sähen die Aktie im Durchschnitt erst bei 46,16 Euro fair bewertet. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von über 26 Prozent. Die Experten würden in ihren aktuellen Studien vor allem die starken Geschäftstrends des Chipherstellers loben, vor allem die robuste Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität.Trading-orientierte Anleger können weiterhin auf einen Zwischenspurt Richtung 40 Euro setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 14.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link