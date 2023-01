Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,74 EUR +0,78% (23.01.2023, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,13 EUR -0,70% (20.01.2023, 17:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Im Vorfeld der Q1-Zahlen für das im Oktober angelaufene Geschäftsjahr 2022/23 habe sich die Infineon-Aktie wieder an den charttechnischen Widerstandsbereich um 33 Euro vorgebarbeitet. Liefere der Halbleiterhersteller die erwarteten Zahlen und falle der Ausblick im Rahmen der Planvorgaben aus, könnte die Infineon-Aktie mit einem frischen Kaufsignal wieder den Vorwärtsgang einlegen.Der Vorstand gehe im Auftaktquartal von Umsätzen von rund vier Milliarden Euro sowie einer Segmentergebnismarge von etwa 25 Prozent aus. Für das Gesamtjahr rechne Infineon mit einer Marge von 24 Prozent, die Umsätze sollten in etwa bei 15 Milliarden Euro liegen. DER AKTIONÄR werde in den nächsten Tagen noch einmal detailliert auf die Schätzungen und Prognosen eingehen.Bleibe das Marktumfeld halbwegs stabil, könnte der DAX-Titel im Vorfeld der Q1-Zahlen den Widerstandsbereich um 33 Euro nachhaltig überwinden und ein frisches Kaufsignal mit Ziel 37,50 Euro liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: