Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,335 EUR +2,04% (15.11.2023, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,195 EUR +1,93% (15.11.2023, 09:16)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (15.11.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon, ein weltweit tätiger Anbieter von Halbleiterlösungen aus Deutschland, habe heute Vormittag seine Q4-Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.Der Konzernumsatz sei mit EUR 4,15 Mrd. im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu unverändert geblieben und habe die Erwartungen von EUR 4,06 Mrd. übertroffen. Auch bei der Profitabilität hätten die Erwartungen übertroffen werden können: Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von EUR 0,65 habe dieser um 3% höher als im Q4 des Vorjahres gelegen. Die Konsensschätzungen hätten zuvor einen geringeren Anstieg auf EUR 0,62 je Aktie prognostiziert.Auf Segmentebene zeige sich für das abgelaufene Quartal jedoch ein gemischtes Bild. So hätten die Segmente Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP) und Connected Secure Systems (CSS) ihren Umsatz steigern können. Im Segment Power & Sensor Systems (PSS) sei der Umsatz dagegen leicht zurückgegangen. Die Margen seien in allen Bereichen rückläufig gewesen und hätten zu einer konzernweiten Segmentergebnis-Marge von 25,2% geführt, nachdem diese im Vorjahr noch um 30 Basispunkte höher gelegen habe.Die Ausschüttung je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 sei gegenüber dem Vorjahr um EUR 0,05 auf EUR 0,32 erhöht worden. Es sei geplant, der Hauptversammlung im Februar 2024 eine weitere Erhöhung um EUR 0,03 vorzuschlagen. Sollte die Hauptversammlung dem Vorschlag zustimmen, würde sich die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 somit auf EUR 0,35 erhöhen.Die letzte Empfehlung für die Infineon-Aktie lautete "Kauf", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.