Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,91 EUR +2,51% (07.08.2023, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,605 EUR +1,04% (07.08.2023, 09:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (07.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterkonzerns hipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe im dritten Quartal 2022/23 wie erwartet eine leicht rückläufige Geschäftsentwicklung verzeichnet. Gleichzeitig habe Infineon die zuvor bereits zwei Mal erhöhte Jahresprognose bestätigt. Zu wenig für die Investoren. Sie hätten mit einer weiteren Erhöhung der Planvorgaben gerechnet. Der Rücksetzer sei aus Sicht des AKTIONÄR überzogen.Über die Q3-Zahlen und die Aussagen von Konzernchef Jochen Hanebeck habe DER AKTIONÄR bereits berichtet.Der Quartalsbericht sei als Enttäuschung aufgenommen worden. Der eine oder andere Investor habe vermutlich mit einer weiteren Prognoseerhöhung gerechnet. Das gelte auch für die Analysten. Die Nicht-Anhebung der Jahresziele und die niedriger als vom Markt erwartet ausgefallene Marge im dritten Geschäftsquartal dürften eine Enttäuschung für die Anleger gewesen sein, so Berenberg-Analystin Tammy Qiu. Sie habe ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 44 Euro aber bestätigt.DER AKTIONÄR halte ebenfalls an seinem Fazit fest: Das fundamentale Bild habe sich nicht wesentlich verändert. Die Nachfrage nach Produkten für die Bereiche Elektromobilität und Erneuerbare Energien und damit verbundene Anwendungsbereiche sei unverändert hoch und die Perspektiven würden vielversprechend bleiben.Die Infineon-Aktie sollte sich im Bereich um 32/33 Euro im Bereich der 200-Tage-Linie stabilisieren und wieder den Vorwärtsgang einlegen. Trading-orientierte Anleger können den Titel hier abstauben und auf eine Gegenbewegung setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mittelfristig spreche vieles für weiter steigende Kurse. Anleger mit Weitblick sollten sich daher von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link