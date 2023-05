Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (04.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der weltweit agierende Anbieter von Halbleiterlösungen Infineon habe heute Früh seine Quartalszahlen für das Geschäftsjahr 2023 berichtet. Der Konzernumsatz habe im Vergleich zum Vorjahresquartal um 25% auf EUR 4,12 Mrd. gesteigert werden können, womit man über den Erwartungen von EUR 4,01 zu liegen gekommen sei. Ebenso habe sich die Profitabilität stärker verbessert als angenommen. So habe man mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von EUR 0,69 marginal über den Schätzungen von EUR 0,64 gelegen - einer insgesamten Steigerung von 57% im Vergleich zur Vorjahresperiode.Ausschlaggebend dafür seien deutliche Zuwächse bei Umsatz und Segmentergebnis-Margen vor allem in den Bereichen Automotive (Dekarbonisierung und Digitalisierung von Fahrzeugen) und Green Industrial Power (Lösungen rund um die Energieerzeugung) gewesen. Dies sei hauptsächlich die Folge einer weiterhin sehr guten Performance in den Bereichen Fahrerassistenzsysteme und Elektrofahrzeuge sowie erneuerbare Energien. In der Sparte Power & Sensor Systems (Energiemanagement-, Sensor- und Datenübertragungslösungen) seien die Umsatz- und Margenentwicklung hingegen erwartungsgemäß deutlich rückläufig gewesen. Der im Vergleich zum Vorquartal schwächere US-Dollar habe sich in allen Segmenten negativ auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Die konzernweite Segmentergebnis-Marge belaufe sich auf 28,6% nach 28,0% im letzten Quartal.Ausblick: In den Konsumgütermärkten wie Smartphones, PCs und Haushaltsgeräten sei zwar noch keine Besserung in Sicht, insgesamt sei Infineon aber sehr zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung. Daher würden die Erwartungen für Umsatz und Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr, wie bereits Ende März angekündigt, nach oben angepasst. Trotz ungünstigeren EUR/USD-Wechselkursen werde die Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2023 auf USD 16,2 Mrd. angehoben. Dies entspreche einem Wachstum von 14% im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Segmentergebnis-Marge würden nun rund 27% (zuvor rund 25%) erwartet.Die letzte Empfehlung für die Infineon-Aktie lautete "Kauf", so Sebastian Mathe, Analyst der RBI. (Analyse vom 04.05.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.